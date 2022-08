Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Inter: Acerbi sempre più vicino, ma si riapre il fascicolo Akanji

Calciomercato Paredes assume gli agenti di Di Maria: Juve più vicina? UN GIORNO FA

All'Inter manca l'ultimo tassello per chiudere il mercato, ovvero il vice De Vrij. In pole c'è sempre Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio, nonostante il forte interesse del Marsiglia. Dopo l'incontro tra Lotito e l'agente del calciatore, Federico Pastorello, la strada è spianata: si va verso il prestito oneroso (cifra da definire) con diritto di riscatto. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri, però, vogliono chiarire le situazioni di Manuel Akanji e Trevoh Chalobah prima di chiudere la partita con la Lazio. La novità è che nelle ultime ore il Borussia Dortmund ha aperto al prestito (con rinnovo) del difensore svizzero, in scadenza tra 10 mesi.

La nostra opinione: per Akanji andrebbe individuato il costo del riscatto facoltativo, ricordando che la richiesta iniziale era tra i 15 e i 20 milioni di euro, mentre nel caso di Chalobah, segnalato ai dirigenti nerazzurri da Romelu Lukaku, il Chelsea valuta la cessione del 23enne con passaporto inglese, solo a tempo limitato, vale a dire prestito secco.

Milan attento, il Torino rivuole Pobega

Secondo quanto riferito da Tuttosport in prima pagina, il Torino vorrebbe riportare in granata Tommaso Pobega, cresciuto nelle giovanili del Milan e iscritto nella rosa del Diavolo da quest'estate alla fine del prestito sotto la Mole. Secondo la ricostruzione del quotidiano torinese il ds Vagnati è convinto di poter realizzare questo desiderio di Ivan Juric.

La nostra opinione: non è detto che Pobega possa trovare spazio nel Milan di Stefano Pioli: se il classe '99 rimarrà in panchina, si deprezzerà il suo valore. Ecco allora che l’ipotesi di un ritorno in granata, magari nell’ultimo giorno di mercato, non è campata in aria e converrebbe a tutti.

Il Monza riflette su Stroppa

Dopo il magro bottino di zero punti nelle prime due giornate e aver incassato quattro gol domenica dal Napoli, la panchina di Giovanni Stroppa inizia a scricchiolare. Come riporta la Gazzetta dello Sport la dirigenza del Monza sta valutando i possibili sostituti del tecnico della promozione brianzola anche alla luce della dispendiosa sessione estiva di mercato. Come possibile sostituto c’è un nome che stuzzica la fantasia di Adriano Galliani. Si tratta di Roberto De Zerbi, liberatosi dallo Shakhtar Donetsk. Tra il dirigente e l’allenatore campano c’è già stato un timido sondaggio, come confermato dal giornalista Nicolò Schira.

La nostra opinione: l'impatto con la Serie A non è stato certo quello che si aspettavano Berlusconi e Galliani, ma bisogna dare tempo a Stroppa (e ai suoi giocatori storici) di ambientarsi nella nuova dimensione. Se tra un mese i risultati non saranno arrivati, allora giusto cambiare.

Allegri: "Gli infortuni? Da noi crolla il castello di carte"

Calciomercato Napoli, ufficiale l'arrivo di Raspadori: al Sassuolo 30 milioni più bonus IERI ALLE 21:13