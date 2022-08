Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, nodo De Vrij e quell'operazione last minute in difesa (Gazzetta dello Sport)

Simone Inzaghi pensa già alla migliore Inter per la sfida di esordio in campionato contro il Lecce al Via del Mare. Tra i nodi da sciogliere, quello difensivo, in particolare legato a Stefan De Vrij. Numerose, su di lui, le voci di mercato, soprattutto in considerazione del fatto che il suo contratto in nerazzurro scadrà il 30 giugno 2023. Eppure il tecnico piacentino ha bisogno della miglior versione dell'olandese per impostare una stagione solida e al vertice. La versione antecedente, diciamo, a quella del "derby di Giroud" che ha di fatto deciso le sorti dello scorso campionato...

La nostra opinione. Scosso dalle voci, De Vrij è stato uno dei nerazzurri meno convincenti in questo campionato. Inzaghi continua a chiedere un rimpiazzo numerico ad Andrea Ranocchia in difesa, possibilmente un nuovo titolare "intercambiabile" nella SDB (Skriniar-De Vrij-Bastoni): Japhet Tanganga del Tottenham non convince, Francesco - in uscita dalla Lazio - potrebbe invece soddisfare il tecnico. Ma come ormai è noto, sarà un'operazione last minute.

Kostic, sì alla Juve (Tuttosport)

Ormai ci siamo: ore decisive in casa Juve, dopo la festa di Villar Perosa, per la chiusura su Filip Kostic. Sull'esterno sinistro dell'Eintracht Francoforte e della nazionale serba si sarebbe inserito anche il West Ham, disposto a offrire 15 milioni. I bianconeri, con uno sforzo, sono disposti ad arrivare a 12, anche forti delle preferenze del 29enne, che in bianconero raggiungerebbe il suo compagno di nazionale Dusan Vlahovic.

La nostra opinione. Operazione altamente funzionale in casa Juve, che certamente permetterebbe a Federico Chiesa di recuperare dal lungo infortunio in tutta calma. E che permetterebbe diverse alternative tattiche. Tra cui lo spostamento di Angel Di Maria a metà campo.

Con Wijnaldum, Roma "da titulo" (Corriere dello Sport)

Grande festa all'arrivo di Georginio Wijnaldum a Roma dal PSG, in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. Cori di tifosi impazziti di gioia e terzo rinforzo clamoroso per Mourinho dopo quelli legati a Nemanja Matic e Paulo Dybala.

La nostra opinione. Se la Roma sia da "Titulo" mourinhano, inteso come "Scudetto", è difficile a dirsi. Certo, con una squadra simile, quest'anno sarà difficile nascondersi. Campione chiama campione e tutto nasce sempre da lui, José. E dalla sua straordinaria personalità.

