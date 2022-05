L'Inter si muove sui vari fronti del mercato, uno di questi è quello che porta al vice Brozovic. La mancanza di un'alternativa nel ruolo di regista basso si è fatta sentire in questa stagione e la società vuole fornire a Inzaghi la possibilità di dare respiro al croato. Il nome su cui si rivolgono le attenzioni di Marotta e Ausilio è quello di Asllani, centrocampista che si è messo in luce con la maglia dell'Empoli nella stagione appena conclusa.

Kristjan Asllani durante Empoli-Torino - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ad

23 presenze e un gol per il ventenne albanese che si è conquistato il posto da titolare nel girone di ritorno, impressionando Andreazzoli. Giocatore dal piede educato, Asllani è dotato di una buona corsa, caratteristiche comuni con Brozovic. Non sarà facile aggiudicarsi il talento dell'Empoli, anche perchè su di lui c'è l'interesse del Milan. I toscani chiedono una cifra intorno ai 13 milioni, i nerazzurri vorrebbero inserire il cartellino di Esposito per abbassare la parte cash.

Serie A Inter-Sampdoria 3-0, pagelle: Perisic trascinatore, Correa ritrovato 22/05/2022 A 18:48

Inter: ultimatum a Perisic. Milan-Leao: spunta la clausola

Serie A Doppio Correa e Perisic! L’Inter schiaccia la Samp ma lo scudetto è del Milan 22/05/2022 A 15:30