Un estate tormentata quella di Milan Skriniar che non ha avuto certezze sul suo futuro e potrebbe non averne fino al termine della sessione di mercato. Lo slovacco sembrava ad un passo dal Psg, ma la trattativa fallita per portare Bremer in neroazzurro ha stravolto gli scenari anche per lo slovacco. Simone Inzaghi ha posto il veto sulla sua cessione, non avendo la possibilità di rimpiazzare il difensore con un sostituto all'altezza. Smaltiti i problemi fisici che lo hanno accompagnato nell'ultimo mese e mezzo, l'ex Sampdoria è pronto per tornare in campo e vestire la maglia interista.

Milan Skriniar insieme a Nikola Milenkovic: uno dei difensori indiziati a sostituire lo slovacco in caso di mancato rinnovo, Getty Images Credit Foto Imago

Il possibile debutto stagionale di Skriniar potrebbe avvenire già sabato contro il Lione. Con tutta probabilità per lo slovacco ci saranno una manciata di minuti in campo nel finale del match di Cesena, mentre per rivederlo titolare si dovrà aspettare il test successivo con il Villarreal. Aumentano le possibilità del rinnovo di contratto del 27enne, con l'Inter ci sarebbe un accordo di massima intorno ai 6 milioni a stagione. Il mercato è però ancora lungo e in caso di offerta superiore ai 70 milioni la dirigenza avrebbe l'obbligo di sedersi al tavolo delle trattative.

