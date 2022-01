è un nuovo giocatore dell'Inter. 48 ore dopo l'ufficialità dell'arrivo di Robin Gosens , Resa nota l'ufficilità dell'arrivo del calciatore ecuadoregno, un innnesto importante per l'attacco di Inzaghi finora provo di un'alternativa di peso a Edin Dzeko. L'attaccante arriva in prestito secco per 6 mesi e percepirà un ingaggio di 800 mila euro.

Il giocatore è stato voluto fortemente da Simone Inzaghi . Con lui alla Lazio, Caicedo ha collezionato 139 presenze e 33 reti. Le sue stagioni migliori sono state la 2018/2019 e la successiva 2019/2020. In questi 6 mesi non ha trovato spazio al Genoa in cui ha giocato appena una gara da titolare: in totale 9 presenze e un gol con i rossoblu.