Arturo Vidal può ormai considerarsi al Flamengo. L'in giornata dovrebbe sostenere le visite mediche col club rossonero per poi apporre la propria firma sul nuovo contratto. Dopo la buonuscita da quattro milioni di euro circa - il centrocampista cileno sarà pronto alla nuova avventura in Brasile: "Sono felice di essere qui - queste le prime dichiarazioni di Vidal giunto a Rio - ma stiamo ancora trattando col Flamengo. Ora vedrò, da tifoso, la partita contro i colombiani del Deportivo Tolima e spero proprio che il Flamengo si qualifichi". Il futuro dipuò ormai considerarsi al. L' ex centrocampista di Inter e Juventus è infatti atterrato ieri all'aeroporto Tom Jobim di Rio de Janeiro edovrebbe sostenere lecol club rossonero per poi apporre la propria firma sul nuovo contratto. Dopo la rescissione con l'Inter - si parla di unadi euro circa - il centrocampista cileno sarà pronto alla nuova avventura in Brasile: "- queste le prime dichiarazioni di Vidal giunto a Rio -".

In effetti, nei Playoff di Copa Libertadores il Flamengo ha superato nettamente il Deportes con un roboante 7-1 in cui è spiccato il poker di marcature realizzato da Pedro, attaccante che era arrivato in rossonero nel gennaio 2020 in prestito dalla Fiorentina e che è rimasto a titolo definitivo al Flamengo dietro il pagamento di circa 14 milioni di euro al club gigliato. Vidal dovrebbe legarsi al Flamengo per un anno, concludendo così la sua esperienza in neroazzurro dopo due stagioni, 71 presenze (4 goal e 6 assist) e tre trofei, tra cui lo Scudetto 2020-21. Dopo le visite mediche, la firma col Fla è attesa per la giornata di venerdì 8 luglio 2022.

