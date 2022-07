Isco ha rifiutato la Roma

Doccia gelata per la Roma: secondo AS i giallorossi hanno fatto pervenire un'offerta a Isco, appena svincolatosi dal Real Madrid, ma il trequartista spagnolo l'ha rispedita al mittente, in quanto vuole scegliersi un club che nella prossima stagione disputi la Champions League.

La nostra opinione. Sono giorni piuttosto delicati alla Roma. Il caso Zaniolo, più che tentato dal pressing della Juventus, sta dominando le prime pagine. E anche per questo urge un colpo da novanta per sopperire alla possibile partenza del mancino. Certo, non giocare in Champions League è un handicap non da poco per chi vuole tentare di attrarre grandi giocatori.

Isco con la maglia del Real Madrid - Stagione 2020-21 Credit Foto Getty Images

Reina torna al Villarreal

Secondo AS è tutto fatto per il ritorno di Pepe Reina al Villarreal, ovvero il club dove il portiere spagnolo si era messo in luce prima di passare al Liverpool. Reina era rimasto svincolato dopo la fine del suo contratto con la Lazio e, dunque, arriverà a Vila-Real a parametro zero.

La nostra opinione. Esperienza a costo zero per un club che, dopo aver vinto l'Europa League e raggiunto le semifinali di Champions League, non vuole smettere di stupire anche fuori dalla Spagna. Quanto a Reina, partirà in seconda fila dietro al titolare Rulli. Ma probabilmente l'aria di casa guarirà eventuali mal di pancia.

Pepe Reina Credit Foto Getty Images

Il Monza va su Marlon

Dopo quattro acquisti italiani, ovvero Ranocchia, Cragno, Carboni e Sensi, il Monza vira ora sugli stranieri. E uno degli obiettivi del club brianzolo è Marlon, centrale brasiliano ex Sassuolo, in forza allo Shakhtar Donetsk ma destinato a cambiare squadra a causa dello scoppio della guerra in Ucraina.

La nostra opinione. Il Monza sta dimostrando di voler fare assolutamente sul serio in A. Marlon si era già messo in luce nel nostro campionato con la maglia del Sassuolo e rappresenterebbe un innesto di valore per la formazione di Stroppa: lo aveva dimostrato a Reggio Emilia, si è confermato allo Shakhtar.

Marlon, Shakhtar Donetsk 2021-2022. Foto di Jonathan Moscrop per Getty Images Credit Foto Getty Images

Cagliari, tentativo per Zaza

Secondo Tuttosport, il Cagliari ha sondato la disponibilità di Simone Zaza, attualmente al Torino. A spaventare è però l'ingaggio dell'ex centravanti della Juventus, che guadagna un milione e mezzo l'anno, cifra difficilmente sostenibile in Serie B.

La nostra opinione. Carriera da ricostruire, quella di Zaza. L'ex bianconero è scalato a terza scelta di Juric, alle spalle di Belotti e Sanabria, e nulla indica che l'addio del Gallo possa favorirlo. Ripartire da un'alta Serie B, magari rinunciando a parte dell'ingaggio, potrebbe essere un buon modo di rilanciare le sue quotazioni.

Zaza (Torino) si rammarica dopo un gol sbagliato Credit Foto Getty Images

Empoli scatenato: tre acquisti

L'Empoli ha annunciato ufficialmente l'acquisto dal Benfica di Tyronne Ebuehi, che aveva già giocato a Venezia con Zanetti e arriva a titolo definitivo, ma anche di Razvan Marin, in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari. Fatta anche per Koni De Winter, in prestito dalla Juventus. Ieri era stata invece la volta di Martin Satriano (Inter).

La nostra opinione. I toscani hanno deciso di premere immediatamente sull'acceleratore per consegnare a Zanetti una rosa più definita possibile in vista del ritiro. Certo, rimpiazzare tre pezzi da novanta come Pinamonti, Zurkowski e Asllani, protagonisti assoluti nello scorso campionato, non sarà per nulla semplice.

