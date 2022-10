Joao Felix, con ogni probabilità, sarà il prossimo obiettivo di mercato dei grandi club europei, fra i quali Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Manchester United. Il quotidiano spagnolo "AS" riferisce di contatti già avviati fra il club francese e l'entourage del portoghese, nel tentativo di individuare la formula ideale per il possibile trasferimento già a gennaio dell'anno prossimo.

Ormai è un caso

Felix è un caso: pagato 127 milioni nel 2019, il centravanti portoghese è stato impiegato pochissimo (media di 50 minuti a partita) in questo inizio stagione, non ha mai trovato il gol (3 assist in Liga e stop per ora) ed è assolutamente intenzionato a lasciare Madrid al più presto.

L'ostacolo clausola

Joao Felix ha una clausola rescissoria da 350 milioni, una cifra 'fuori mercato', che l'Atletico Madrid rivendica: tuttavia, i rapporti sempre più tesi fra l'allenatore Diego Simeone e l'attaccante fanno ipotizzare una cessione del portoghese.

"Lasciare la vita per il club"

Juanfran, ex terzino dell'Atletico Madrid, è intervenuto per parlare della situazione di Joao Felix. Queste le sue dichiarazioni riportate dal Mundo Deportivo: "Apprezzo quando è uscito al San Mames mentre non mi è piaciuto in altre partite, dove non sembrava a suo agio con quei pochi minuti che aveva. Mi fido di Gio. Un minuto o 90 deve capire che va lasciata la vita per questo club. Lasciare la vita, correre, lavorare e, prima o poi, avrà la sua ricompensa. Se esce come al San Mames, il tecnico gli darà sempre più minuti".

