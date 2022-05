Maurizio Sarri alla Lazio prenderà corpo di fatto, al secondo anno del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste. A partire dalla difesa. Da una parte, l'arrivo dal Milan si Alessio Romagnoli, che allontana da Formello Francesco Acerbi. Di lunga militanza alla Lazio, i cui tifosi gli hanno tuttavia riservato critiche - anche pesanti - nell'arco della stagione che sta andando in archivio, l'ex Sassuolo sarebbe al centro di uno scambio che lo porterebbe alla Daniele Rugani, centrale con cui l'allenatore ha sempre avuto un feeling particolare. La rivoluzione targataallaprenderà corpo di fatto, al secondo anno del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste. A partire dalla difesa. Da una parte, l'arrivo dalsi, che allontana da Formello. Di lunga militanza alla Lazio, i cui tifosi gli hanno tuttavia riservato critiche - anche pesanti - nell'arco della stagione che sta andando in archivio, l'ex Sassuolo sarebbe al centro di uno scambio che lo porterebbe alla Juventus , con la benedizione di mister Massimiliano Allegri . E che, invece, alla corte di Sarri, manderebbe, centrale con cui l'allenatore ha sempre avuto un feeling particolare.

Daniele Rugani, Juventus 2021-2022. Foto di Giuseppe Maffia per Getty Images Credit Foto Getty Images

Lazio, Sarri vuole la coppia Romagnoli-Rugani

Secondo la Gazzetta dello Sport, attualmente la coppia Romagnoli-Rugani è la traccia che Igli Tare seguirà in sede di calciomercato, ma per la quale c'è ancora molto da lavorare. Sempre in tema di nuovi volti per la retroguardia della formazione capitolina, un profilo che si sta seguendo con particolare interesse sarebbe Victor Chust.

Victor Chust, Cadice, La Liga 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

E poi c'è Chust, alternativa ai titolari a costo zero

Chust è un centrale classe 2000 attualmente impegnato nella lotta per non retrocedere col Cadice nella Liga spagnola. Nativo di Valencia, il ragazzo è un canterano del Real Madrid, che lo ha girato in prestito alla formazione andalusa ma che ha deciso di non riscattarlo. Il suo contratto scade infatti il prossimo 30 giugno e avrebbe già dato il suo parere favorevole al trasferimento alla Lazio.

