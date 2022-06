Paul Pogba è a un passo dal ritorno alla Juventus. Il francese ha già svolto una parte delle visite mediche negli Stati Uniti, dove si trova in vacanza. Si limano gli ultimi dettagli tra il club e Rafaela Pimenta, rappresentante del giocatore. Contratto di 3 anni con opzione per il quarto a 8 milioni di euro a stagione. L'ufficialità arriverà solo a luglio per motivi di bilancio, ma ormai il centrocampista è a tutti gli effetti in bianconero. Sventati i tentativi fatti da PSG e Real Madrid per il giocatore.

Morata con la maglia della Spagna

Intanto si lavora per sbloccare la situazione legata ad Alvaro Morata. Il Ds Cherubini è in Spagna per tentare di trovare un compromesso con l'Atletico Madrid. L'offerta di 15 milioni della Juventus è stata ritenuta inadeguata anche considerando i 35 milioni previsti per il riscatto al momento del prestito. Allegri vorrebbe tenere lo spagnolo e avrebbe chiesto un ulteriore rilancio al club.

