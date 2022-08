Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

La Juve mette nel mirino Kostic

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha deciso di passare dalle parole ai fatti per il nazionale serbo, Filip Kostic, per integrare la corsia di sinistra. Nella giornata di mercoledì sono stati avviati i contatti formali con l’Eintracht Francoforte. In queste ore la società tedesca sta dialogando per lui anche con il West Ham, arrivato a mettere sul piatto 15 milioni di euro più bonus. Il mancino 29enne preferisce la soluzione bianconera, considerato peraltro che andrebbe a far compagnia al connazionale Dusan Vlahovic. A Torino sono partiti dall’idea di mettere sul piatto 8 milioni di base che con un ulteriore sforzo possono arrivare a 10 milioni. Ma è molto più probabile che nelle prossime ore l’asticella venga alzata, magari con una proposta da 12 milioni netti.

La nostra opinione: tra Kostic e Vlahovic c’è particolare feeling in nazionale e anche quest’aspetto sta incidendo nella scelta dei vertici della Continassa (ieri la dirigenza ha incontrato Allegri). Aggiungiamoci che la sua duttilità, con la capacità di rendersi utile anche in copertura, sta facendo pendere la bilancia in suo favore.

Milan: addio Sanches, occhi puntati su Sarr

Dopo che Renato Sanches si è accasato al PSG, il primo nome della lista mercato del MIlan è quello di Pape Matar Sarr, giocatore classe 2002 del Tottenham. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri sono al lavoro per cercare di strappare le migliori condizioni possibili: il club di via Aldo Rossi sta infatti trattando con gli Spurs per avere il giovane mediano in prestito con diritto di riscatto. Gli inglesi hanno già fatto un passo verso il Milan e hanno aperto al prestito, ma ritengono che Sarr possa essere un giocatore importante per il futuro

La nostra opinione: difficilmente Maldini e Massara accetteranno un prestito secco perchè, per filosofia, non vogliono prendere a titolo temporaneo giocatori di altre squadre, valorizzarli e poi vederli andare via.

Dumfries, l'Inter vuole 50 milioni

E' Denzel Dumfries il nome che, ad oggi, è il più a rischio cessione in casa Inter. La speranza di tutti è ovviamente quella di trattenerlo, ma un'eventuale offerta monstre (il club non accetta proposte inferiori ai 50 milioni) difficilmente sarà rifiutata. I nerazzurri, spiega La Gazzetta dello Sport, stanno già sondando due piste alternative: Alvaro Odriozola, 26 anni, ultima stagione alla Fiorentina ma di proprietà del Real Madrid e Timothy Castagne, ex Atalanta e oggi al Leicester. Duttile, può giocare su entrambe le fasce e ha fatto le fortune della Dea con Gosens.

La nostra opinione: per ora l'unica offerta è arrivata dal Chelsea ed è stata di 25 milioni di euro. Troppo pochi per l'Inter, considerando che già Perisic è andato via e un restyling delle fasce a pochi giorni dal via del campionato è assai complicato da portare avanti.

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

