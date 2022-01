Niente Juventus per Anthony Martial! L'attaccante dello United ha sciolto le riserve nella giornata di oggi e a breve dovrebbe essere ufficiale il suo trasferimento al Siviglia. Lo riporta Luca Bianchin sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Lo United ha chiesto 3-4 milioni per il prestito di sei mesi e cercava una squadra che rilevasse lo stipendio della punta francese, circa 5 milioni (tasse comprese) per gli ultimi cinque mesi stagionali. La Juve ha aperto un dialogo con l'agente di Martial, Lamboley, e l'intermediario, Algeri, ma ha rinunciato a chiudere l'operazione, per questioni tecniche ed economiche.

Ad

Calciomercato Pradè: "Per Vlahovic porte aperte a tutti, anche alla Juve" 2 ORE FA

Boga all'Atalanta, Aston Villa su Bentancur

Calciomercato L'Aston Villa punta Bentancur, la Juve attende un'offerta 9 ORE FA