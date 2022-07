"Nuove onde in arrivo. Scaldiamo i motori per qualcosa di grande. Siamo tornati!!": Rafael Leao riabbraccia il Milan e rilancia: dopo una stagione da protagonista, che ha visto il Milan trionfare al traguardo, il portoghese vuole riaffermarsi nella prossima, alzando l'asticella. Anche il Milan dovrà alzare qualcosa in termini di stipendio: il giocatore infatti va in scadenza nel 2024 e al momento guadagna "solo" 1,4 milioni di euro.

Leao ha cambiato procuratore e ora punta a un rinnovo di contratto con un sostanziale innalzamento dei suoi emolumenti: il Milan è arrivato a offrire 4,5-5 milioni di euro, Mendes invece - ci informa oggi "Il Giornale" - ne chiede 7, e non solo. Il procuratore avcrebbe anche chiesto al Milan di liberare Leao dalla clausola rescissoria di 150 milioni attiva nel contratto in essere. Una questione che secondo il quotidiano in edicola oggi non potrà essere rimandata ancora a lungo dal club rossonero.

