Mayoral lascia la Roma: torna in Spagna

Il centravanti iberico si trasferisce al Getafe in prestito per 6 mesi. La Roma mantiene comunque il diritto di recompra sul suo cartellino che potrà eventualmente esercitare nella sessione estiva. In caso contrario l'attaccante tornerà al Real Madrid.

La nostra opinione. Con Abraham e Shomurodov davanti nelle gerarchie, lo spagnolo avrebbe trovato pochissimo spazio da qui a fine stagione. Giusto dunque accettare una nuova avventura. A Roma lascia sicuramente un buon ricordo, legato all'estrema professionalità dimostrata anche in quest'ultima annata meno fortunata.

Borja Mayoral, Roma Credit Foto Eurosport

Gabbia vicino alla Samp, si tratta per il prestito

I rossoneri hanno trovato l'intesa con la Samp per il prestito del difensore. Sul centrale classe '99 è ancora forte l'interesse di Cagliari e Salernitana. In tutte e tre le piazze il giovane rossonero avrebbe certamente più spazio che al Milan.

Gabbia esulta in Sampdoria-Milan - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

La nostra opinione. Soluzione che potrebbe accontentare tutte le parti. Il ragazzo avrebbe finalmente il minutaggio che crede di meritarsi e la Samp potrebbe sopperire alle contemporanee assenze di Colley e Yoshida, i due centrali titolari.

Sarri vuole un centrocampista: contattato Allan

Oltre al profilo di Vecino, il tecnico toscano avrebbe contattato personalmente un'altra sua vecchia conoscenza: il brasiliano Allan. L'Everton, secondo quanto riportato dai media inglesi, avrebbe aperto ad un prestito secco di sei mesi, fino a giugno.

Allan, «Everton» Credit Foto Getty Images

La nostra opinione. Allan vuole conquistarsi in extremis un posto per il Mondiale del Qatar e la corte di Sarri sembra essere il luogo più adatto ove rigenerarsi. I dubbi, piuttosto, restano sulla reale utilità del giocatore per la Lazio. Non sarebbe più opportuno investire su un vertice basso, vista l'incompatibilità evidente di Leiva con il "sarrismo"?

Villar torna in Spagna: anche su di lui c'è il Getafe

Il regista iberico, dopo non essere mai sceso in campo in questa Serie A, fa ritorno in Spagna, nello stesso Getafe che accoglierà anche il suo compagno di squadra e connazionale Borja Mayoral. Se ne andrà in prestito con diritto di riscatto.

Gonzalo Villar durante Bodo Glimt-Roma - Conference League 2021-22 Credit Foto Getty Images

La nostra opinione. Rispetto alla gestione Fonseca, il rapporto dell'iberico con Mourinho non è mai decollato. Giusto dunque separarsi, con il ragazzo che merita in ogni caso di avere più spazio, visto il suo indiscutibile talento.

Il Boca sogna Pastore, lui ci pensa

Il club argentino vorrebbe rispondere ai colpi dei rivali del River con almeno due acquisti top sul mercato. Si tratta dunque per il "Flaco" che ha già dato la sua disponibilità per liberarsi dal contratto che lo lega all'Elche fino a giugno (fino a qui solo 11 presenze). Sul taccuino del club di Buenos Aires anche l'altro argentino Benedetto.

La nostra opinione. Dopo delle parentesi di certo non fortunate alla Roma e all'Elche, l'argentino potrebbe anche valutare un ritorno verso la "sua" Argentina, nella speranza di conquistarsi un posto per quello che giocoforza sarà l'ultimo Mondiale della sua carriera.

