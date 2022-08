Calcio

Calciomercato - Milan: Chelsea ci prova ancora per Rafael Leão; Salernitana scatenata: anche Piatek

CALCIOMERCATO - Non potendo arrivare a Neymar, i Blues hanno deciso di riaprire la trattativa per l'attaccante portoghese. Juventus: Paredes è finalmente ufficiale. Salernitana scatenata: in arrivo anche Piatek. Ten Hag "trattiene" Cristiano Ronaldo al Manchester United.

00:00:59, 2 ore fa