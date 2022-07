Il Chelsea pensa in grande e spaventa le big della nostra Serie A. Dopo l'affondo forse decisivo per Koulibaly del Napoli, infatti, i Blues stanno in queste ultime ore riflettendo con forza sulla possibilità di prendere Rafael Leao. Un'idea rilanciata dal The Guardian e nata dopo l'asta persa con il Barcellona per Raphinha, che tornerà in blaugrana per la bellezza di 58 milioni di sterline. Una sconfitta che ha convinto il neo proprietario Boehly a reagire con forza, sondando l'MVP dell'ultima Serie A. Al momento il Milan è piuttosto tranquillo e non si sente in pericolo, forte della clausola da 150 milioni di euro e di una valutazione minima per il giocatore di circa 120.

La situazione, tuttavia, impone un'accelerazione repentina sulla questione rinnovo del contratto. A Casa Milan ragionano da tempo su come blindare l'esterno portoghese: Maldini e Massara avrebbero in testa un prolungamento fino al 2026 con stipendio fissato a 4,5 milioni più bonus. Leao, dal canto suo, ha fatto sapere tramite il suo procuratore di volerne 6 netti. Una distanza che il club intendeva colmare con un po' di pazienza ma su cui ora, dopo questo sondaggio, servirà trovare una soluzione con discreta fretta.

