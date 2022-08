Aster Vranckx, il Milan si comporta da Milan. Un difensore tedesco con passaporto finlandese classe 2001 e un centrocampista belga classe 2002. Entrambi arrivano dalla Germania, rispettivamente dallo Schalke 04 e dal Wolfsburg, squadre che nelle ultime stagioni li hanno lanciati nel grande calcio. Due prospetti molto interessanti, che vanno a completare gli ultimi tasselli dell’organico a disposizione di Stefano Pioli. Il difensore è già stato ufficializzato, il centrocampista è vicino e il club rossonero sta tentando l’assalto definitivo per poterlo avere prima del 31 agosto. Giovani, promettenti, in linea con il budget e con un ingaggio ridotto. Malick Thiaw , il Milan si comporta da Milan. Un difensore tedesco con passaporto finlandese classe 2001 e un centrocampista belga classe 2002. Entrambi arrivano dalla Germania, rispettivamente dallo Schalke 04 e dal Wolfsburg, squadre che nelle ultime stagioni li hanno lanciati nel grande calcio. Due prospetti molto interessanti, che vanno a completare gli ultimi tasselli dell’organico a disposizione di Stefano Pioli. Il difensore è già stato ufficializzato, il centrocampista è vicino e il club rossonero sta tentando l’assalto definitivo per poterlo avere prima del 31 agosto.

In top all'articolo il video - che vi si aprirà in automatico su mobile - troverete il commento dei nostri tre giornalisti protagonisti di Calcio 360, il nuovo format di calcio griffato Eurosport su Twitch in programma ogni lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 (in fondo all'articolo maggiori informazioni su questa nuova rubrica).

Thiaw a prezzo di saldo, ingaggio ridotto

Il Milan ha formalizzato lunedì l’acquisto a titolo definitivo dallo Schalke 04, specificando che dalle casse di via Aldo Rossi sono usciti 5 milioni di euro di parte fissa e 2 di bonus. Un affare da circa 6/7 milioni, per un difensore giovane e promettente , capace di giocare sia sul centro-destra che sul centro-sinistra. L’ingaggio è contenuto e si aggira sul milione e mezzo di euro a stagione.

Vranckx: il Milan ha presentato l’offerta da 11 milioni

I rossoneri hanno presentato una nuova offerta al Wolsfburg per Vranckx, centrocampista trattato nei mesi scorsi anche da Fiorentina e Atalanta. La dirigenza del Diavolo ha richiesto il giocatore in prestito con diritto. Le cifre sono di un milione per il trasferimento a titolo temporaneo con un diritto fissato già a 11 milioni. Su Aster, ai margini del club tedesco, c’è ottimismo, anche se il club tedesco vorrebbe trasformare il diritto in obbligo. Un ragazzo del 2002, classico giocatore moderno “box to box”, che piace molto a Maldini e Massara e che percepisce attualmente circa un milione di euro di stipendio. Potrebbe essere un altro affare per il Milan.

