Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Milan, sfuma Renato Sanches: accordo con il PSG

Calciomercato Raspadori ha chiesto la cessione: Napoli-Juve, chi la spunta? 10 ORE FA

Il PSG ha messo la freccia per sorpassare il Milan ed è ormai al traguardo per Renato Sanches. Come scrive L'Equipe questa mattina, nella tarda serata di martedì i parigini hanno trovato un accordo col Lille sulla base di 15 milioni di euro per un trasferimento a titolo definitivo. Decisiva la volontà del nazionale portoghese classe 1997, che ha preferito l'offerta del club parigino a quella dei rossoneri, che avevano messo sul piatto 16 milioni di euro.

La nostra opinione: con l'arrivo di De Katelaere, il Milan ha sistemato la trequarti. Ora di indispensabile rimane solo il quarto difensore per sostituire Romagnoli, anche se Maldini e Massara sonderanno altri profili per la mediana. Staremo a vedere.

Juve, stretta per il vice Vlahovic: Muriel insidia Morata

Dopo la tripletta Di Maria-Pogba-Bremer e le valutazioni effettuate dal tecnico durante la tournée Usa, Allegri oggi si siederà al tavolo con l’ad Maurizio Arrivabane, con il vice presidente Pavel Nedved e con il ds Federico Cherubini per concordare come rifinire la rosa. Secondo Tuttosport, le attenzioni saranno rivolte principalmente al vice Vlahovic. Da Morata, rientrato all’Atletico dopo il prestito biennale, a Muriel dell’Atalanta, dallo svincolato Mertens a Raspadori, dal Arnautovic a Martial, rientrato allo United dopo i cinque mesi di prestito al Siviglia, fino a Depay del Barcellona. Il preferito di Allegri resta Morata, ma riportare lo spagnolo a Torino in prestito sembra tutt’altro che semplice. Cherubini non si è ancora arreso e probabilmente un nuovo tentativo verrà effettuato domenica a Tel Aviv, a margine dell’amichevole contro i Colchoneros. In rialzo le candidature di Raspadori (imminente l’incontro con la Juve, ma è forte la concorrenza del Napoli) e di Muriel (contratto in scadenza nel 2023), a patto di riuscire ad abbassare le pretese dell’Atalanta.

La nostra opinione: il colombiano magari non avrà lo spirito di sacrificio di Morata, ma come lo spagnolo può giocare da prima e da seconda punta. E soprattutto incide come pochi partendo dalla panchina.

Wijnaldum sempre più vicino alla Roma

Secondo il Corriere dello Sport, tra PSG e Roma i contatti per portare alla corta giallorossa Georginio Wijnaldum sono continui, l’ottimismo sul buon esito dell’affare rimane, ma va ancora sistemato qualche dettaglio. Piano piano si troverà una soluzione, con la Roma che pagherà due terzi dello stipendio del primo anno e il giocatore che rinuncerà a una parte degli emolumenti che gli spetterebbero se rimanesse a libro paga dell’emiro. Il trasferimento sarà in prestito con diritto di riscatto a favore della Roma vincolato alle presenze e alla qualificazione in Champions: nel caso assai probabile di acquisto definitivo, Wijnaldum si legherebbe ai Friedkin fino al 2025 con uno stipendio di circa 4,5 milioni più i bonus, agevolati dal decreto crescita che abbatte il gettito fiscale sulle imprese italiane che importano lavoro dall’estero.

La nostra opinione: Wijnaldum è la priorità tecnica per la Roma, che non dispone di molte alternative a centrocampo a meno di due settimane dalla prima partita ufficiale. Veretout sta meglio, sarà probabilmente pronto per il debutto di Salerno, ma l’ingresso di un pezzo da novanta nello spogliatoio serve a Mourinho per garantire il salto di qualità immediato.

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (02/08) 10 ORE FA