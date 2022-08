Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juventus, si riaccende la pista Milinkovic-Savic

E’ un taglio alto in apertura del Corriere dello Sport. La situazione centrocampisti in casa Juventus resta un tasto molto delicato. L’infortunio di Pogba e il ko di Mckennie, ma anche le varie posizioni di Arthur e Rabiot e così via dicendo. Ecco perché sul CorSport si parla di un interessamento, nuovo, dei bianconeri per Milinkovic-Savic. C’è stata una telefonata con il procuratore Kezman. La richiesta di Lotito però spaventa: 60 milioni cash.

La nostra opinione. Affare quasi impossibile. O la Juventus riesce a fare della cassa con le cessioni in mezzo e poi prova il colpaccio o è difficile pensare a due settimane dal via del campionato di imbastire un colpo del genere. Certo, uno come Milinkovic-Savic alla mediana della Juve servirebbe come il pane. Ma sarebbe veramente un colpo pazzesco e conoscendo la durezza di Lotito al tavolo delle trattative non sarà semplice.

Napoli: 30 milioni per Raspadori

Sulla Gazzetta dello Sport in taglio basso spazio all’interessamento del Napoli per Giacomo Raspadori. Giunti si è messo in contatto con il Sassuolo proponendo 30 milioni, ma dopo la cessione di Scamacca il club emiliano sta prendendo tempo in quanto valuta il giocatore un prezzo più alto. Qui dentro pare essersi inserita anche la Juventus che ha chiesto informazioni a Tinti, procuratore del giocatore.

La nostra opinione. Giocatore che a Napoli potrebbe trovare una bella rampa di lancio per la carriera, andando a giocare la Champions League. Destinazione migliore rispetto alla Juventus dove con Vlahovic, Chiesa e Di Maria – un 4-3-3 naturale – avrebbe più difficoltà a trovare spazio e continuità. Se il Napoli alza un po’ l’offerta la sensazione è che si possa chiudere al di là dell’azione di disturbo della Juventus.

Il Torino chiude per Miranchuk

La notizia era nell’aria da giorni, ma Tuttosport la lancia in prima pagina. Alexei Miranchuk è di fatto un nuovo giocatore del Torino. Prestito con diritto di riscatto a 12 milioni, questa la formula con cui Vagnati è riuscito a chiudere con l’Atalanta. Il russo raggiungerà il Toro già in giornata per le visite mediche.

La nostra opinione. Finalmente un colpo di qualità per Juric, che può per lo meno iniziare a tranquillizzarsi. Nelle scorsa stagione il russo non ha trovato grande continuità in un ruolo in cui a Bergamo aveva tantissima concorrenza. Ma è un giocatore di qualità e al Torino può rilanciarsi. Bella mossa.

