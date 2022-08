Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, pericolo fuga Skriniar e Dumfries

Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica l’apertura di prima pagina alle vicende di casa Inter. Il centrale Skriniar piace al PSG, mentre sull’esterno difensivo olandese c’è il Chelsea. Il club vorrebbe trattenerli fino al 2023, ma di fronte a un’offerta concreta – scrive ancora il CorSport – uno dei due potrebbe partire. C’è da valutare il solito problema di cassa e un sacrificio prima o poi andrà fatto. Inzaghi spera di ‘scampare’ questa estate.

La nostra opinione. Perdere uno di questi due senza sostituirlo andrebbe certamente a minacciare le ambizioni di titolo dell’Inter. Entrambi sono pedine fondamentali nello schieramento dei nerazzurri. Quel che riporta il CorSport però è anche la sensazione che si ha da più parti: dipende poco dall’Inter. Se da qui a fine mercato arriva un’offerta a cui non si può rinunciare, uno dei due parte. Insomma: sta a PSG o Chelsea muoversi.

Juve, valzer per il vice Vlahovic

Tuttosport dà come sempre spazio al mercato di casa Juventus. Nell’edizione odierna si fa il borsino degli attaccanti, con il punto della situazione per l’alternativa a Vlahovic. Da Mertens a Muriel, da Morata a Raspadori fino ad Arnautovic. Tuttosport fa le percentuali: 25% Muriel, 25% Mertens. Si raffredda l’ennesimo ritorno di Morata al 20%. Più difficile Raspadori su cui c’è già il Napoli, 15%. Complicata l’ipotesi Arnautovic al 10%.

La nostra opinione. Alla Juventus un’alternativa lì serve. Il solo Kean per l’intera stagione a far tirare il fiato al serbo, ma anche a Chiesa se giocherà sull’esterno, è forse troppo poco. Mertens è un’ipotesi stuzzicante ma c’è da valutare anche la questione Napoli, a cui il belga è davvero legato. Muriel sarebbe un bel colpo per i bianconeri, qualità ed estro a partita in corso. Anche in questo caso bisognerà attendere ancora un po’, la Juve stessa non sembra avere le idee chiarissime sulle priorità vista anche la questione Pogba.

Roma scatenata, sia Wijnaldum che Belotti

La Gazzetta dello Sport in taglio interno va su casa Roma. Oggi dovrebbe essere il giorno di Wijnaldum, scrive la rosea – e lo si ritrova anche sul CorSport. E’ il rinforzo di qualità ed esperienza in mezzo al campo. Roma però che lavora attivamente anche per il Gallo Belotti. Mourinho è al terzo tentativo con lui. Ci provò sia nel 2020 che l’anno scorso. Anche qui le cose paiono ben intavolate, con l’accorso a 2,8 milioni più bonus. Non si firma però finché uno tra Shomurodov o Felix sarà ceduto, anche in prestito ma con obbligo di riscatto, a Bologna o Sassuolo.

La nostra opinione. Bel colpo come vice Abraham. Belotti giocatore generoso e d’esperienza che trova finalmente una piazza un po’ più grande di Torino, dove per quanto fosse capitano ha veramente giocato poco e nulla a livello internazionale. Tra campionato ed EL troverà sicuramente ampio spazio e avrà modo di farsi apprezzare: attaccante generoso, profilo che piace al tecnico portoghese.

