Giornata di pianificazione a Castel Volturno, dove Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti hanno tenuto una conferenza stampa per presentare il prossimo ritiro estivo a Dimaro, storica località del Trentino che accoglie gli azzurri da 12 anni. Il Napoli terminerà la corsa di campionato al 3° posto , con la qualificazione in Champions in tasca. Domenica il gran finale contro lo Spezia di Thiago Motta. La conferenza stampa di mercoledì ha dato modo al patron partenopeo di snocciolare qualche tema di mercato, con grande attenzione sul tema riscatti e rinnovi. Di seguito le parole di De Laurentiis e Spalletti.

De Laurentiis sulla pausa Mondiali

"Durante i Mondiali, dai quali l'Italia è stata esclusa, ma dal 1 dicembre ci saranno molti giocatori che potranno rientrare perchè non tutti arrivano in fondo alla competizione. Dal 23-24 novembre stiamo cercando di organizzarci con altre squadre italiane per poter fare qualche cosa. Dove? Si era parlato di Stati Uniti, Emirati, ci potrebbe essere il Nord Africa. C'è una commissione di Lega che sta vagliando tutte le opportunità. Poi non puoi convincere tutti a partecipare, magari qualcuno si è già organizzato diversamente. Non possiamo pensare di stare fermi dal 15 novembre al 6 gennaio, quando torniamo a giocare dobbiamo essere pronti a non soffrire".

Sul rinnovo di Mertens

"Ci siamo visti con Mertens, ci dovremmo incontrare di nuovo. A me sembra inopportuno, da parte di chiunque, mettere pressioni, speranze e delusioni quando si sta ancora giocando. Se uno è veramente interessato non scompare, a fine campionato si parla senza problemi. Il 22 faremo questa gara con 80° all'ombra, poi vediamo nei giorni successivi per incontrarsi. Con mister Spalletti ci dobbiamo incontrare molto più spesso per le basi del mercato. Non è che dobbiamo scomparire quando finisce il campionato, siamo una realtà permanente rispettosa dei ruoli e delle personalità. Il dialogo è alla base di qualunque successo".

Sul riscatto di Anguissa

"Voi volete sapere chi c'è sulla locandina del ritiro per capire chi resta a Napoli o meno. Potrei fregarvi, fare una carrellata dei calciatori che sono stati nel Napoli in questi diciotto anni. Chi è che deve rimanere? Anguissa sicuramente rimane".

Spalletti sulla pausa Mondiali

"In estate va messa un pochino di forza e resistenza, si lavora poi sulla qualità e sulle ricerche per mettere a posto il motore del calciatore. Questo motore ha bisogno settimanalmente di avere dei richiami, per cui non cambierà niente, si analizzeranno le gare di volta in volta e le condizioni dei singoli".

Sul motto per il ritiro di Dimaro

"Il 'Sarà con te e tu non devi mollare' è un inno partito dai tifosi, tocca molte cose all'interno dello spogliatoio. Ci ha aiutati nei momenti di difficoltà, è uno stimolo ad essere più duri da sconfiggere. Diventa difficile trovarne un altro, per il momento ce lo teniamo stretto e magari lo miglioriamo con qualche parola in più".

De Laurentiis: "Spalletti? Tecnico formidabile e persona seria"

