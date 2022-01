Il Napoli lavora sotto traccia per un grande nome dall'Eredivisie per la difesa: si tratta di Nicolas Tagliafico, terzino sinistro argentino di proprietà dell'Ajax inseguito già dal club azzurro in tempi non sospetti. I contatti con l'Ajax sarebbero già stati avviati secondo quanto riporta "Sky Sport". Il laterale andrà in scadenza di contratto a giugno del 2023: operazione non semplice, va sottolineato.

Ad

Tagliafico tra Ajax e Argentina

Calciomercato Quando chiude il mercato? Tutte le deadline 03/01/2022 A 18:36

Nazionale argentino, nato il 31 agosto 1992, Tagliafico fu prelevato dall'Ajax dall'Independiente nel gennaio del 2018. L'argentino era tra i titolari nella formazione che nell'annata 2018/2019 era arrivata in semifinale di Champions League, eliminata poi nella cornice di una sfida rocambolesca dal Tottenham. Lo score in carriera: 152 presenze con 14 gol e 20 assist in tutte le competizioni con l'Ajax e 36 partite giocate con la nazionale dell'Argentina. In questa stagione Tagliafico conta 13 partite tra Eredivisie e coppe.

Il West Ham ci aveva provato

Lo scorso agosto il laterale classe 1992 dell'Ajax era stato vicinissimo a trasferirsi al West Ham per la cifra di 12 milioni di euro: l'affare sfumò all'ultimo a causa di un problema burocratico.

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 03/01/2022 A 16:23