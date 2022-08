Spariscono tutti per Arthur: c'è solo lo Sporting

Continuano le difficoltà della Juventus per piazzare Arthur: sul brasiliano c'erano diversi club, ma il suo alto ingaggio ha fatto per ora defilare tutti, dal Valencia alle varie squadre di Premier League. Sul mediano, ad oggi, l'unica squadra ancora in corsa è lo Sporting Lisbona.

La nostra opinione. L'esempio lampante della malgestione juventina degli ultimi anni: a quelle cifre, dopo stagioni così negative, sarà impossibile che qualche squadra scelga di puntare su Arthur investendo su di lui una parte significativa del budget. Urge un sacrificio economico, specialmente da parte del ragazzo.

La Roma mette una pezza alla grana Wijnaldum: fatta per Camara

Mady Camara può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Roma. Tutto fatto tra i giallorossi e l'Olympiakos: prestito a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 12 e percentuale del 10% sulla futura rivendita. Il centrocampista è atteso domattina nella Capitale, dove sosterrà poi le visite mediche.

La nostra opinione. Serviva una risposta sul mercato e una risposta è arrivata. Mourinho può esultare grazie ad un giocatore di rotazione, che tornerà utile specialmente in vista del doppio impegno europeo.

Il Verona pensa a Pereiro: primi contatti col Cagliari

Gaston Pereiro potrebbe tornare presto in Serie A. L'attaccante uruguaiano interessa molto al Verona, che stando alle ultime indiscrezioni ha già avviato contatti piuttosto fitti con il Cagliari per prelevare l'ex PSV Eindhoven.

La nostra opinione. Un nome interessante per rimpolpare la trequarti, visti i pesantissimi addii di Caprari e Barak: pereiro è un giocatore discontinuo, ma ha le qualità per poter fare la differenza in alcuni scontri chiave in una corsa salvezza che si preannuncia molto combattuta.

Fiorentina, exit strategy a sorpresa per Kokorin: c'è l'Aris Limassol

Aleksander Kokorin potrebbe a sorpresa lasciare la Fiorentina quest'estate. L'attaccante russo, mai integratosi e ai margini del progetto, piace molto nel campionato cipriota: secondo quanto riportato da TMW sull'ex Zenit è piombato l'Aris Limassol, a caccia di un nome altisonante per il reparto avanzato.

La nostra opinione. Impossibile trovare di meglio, viste le condizioni pressochè imbarazzanti del giocatore che a Firenze non si è mai neppure avvicinato agli standard del bravo professionista. Una cessione sarebbe un miracolo, a qualsiasi condizione possibile.

Real Sociedad, scelto il dopo Isak: tutto su Sadiq

Vi ricordate di Umar Sadiq? Lanciato dalla Roma qualche anno fa e scelto dall'Almeria appena ceduto Nunez al benfica, per l'attaccante ora si apre un'altra porta importante verso la Liga: la Real Sociedad, infatti, ha messo gli occhi sul bomber per rimpiazzare Isak, ceduto al Newcastle per circa 70 milioni.

La nostra opinione. Giocatore curioso, unico sia nel bene che nel male. Sadiq alla Real Sociedad è un sodalizio che può funzionare e, considerata la presenza in Europa League, permettere al ragazzo di misurarsi anche in un contesto europeo importante.

