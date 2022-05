Nemmeno l'ultima offerta, evidentemente, è servita per cambiare le carte in tavola. Ivan Perisic si avvicina a grandi passi all'addio all'Inter. Ma non per andare alla Juventus, come tanto si è ipotizzato nelle ultime settimane: la sua prossima squadra può essere il Tottenham di Antonio Conte, ovvero l'allenatore che a Milano ne ha plasmato la trasformazione da esterno offensivo a interprete a tutta fascia di un 3-5-2.

Ad

L'offerta è sul tavolo, come riporta Sky: un biennale a sei milioni di euro l'anno, ovvero quanto chiesto dal croato. La risposta di Perisic non è ancora arrivata: questione di giorni. Ma il giocatore è naturalmente tentato. Ecco perché l'Inter è pessimista sull'ipotesi di perdere a parametro zero il proprio esterno, uno scenario che oggi è diventato più concreto che mai. Qualche giorno fa la società nerazzurra si era spinta a proporre cinque milioni più bonus al giocatore, alzando la propria offerta. Ma è una mossa che rischia di servire a poco.

Serie A Doppio Correa e Perisic! L’Inter schiaccia la Samp ma lo scudetto è del Milan 22/05/2022 A 15:30

Per Perisic si tratterebbe della seconda partenza dall'Inter nel giro di due anni e mezzo. Nel gennaio del 2020 l'ex Wolfsburg era tornato in Bundesliga per indossare la maglia del Bayern, anche se solo in prestito. E con i bavaresi aveva vinto una Champions League. Tornato a Milano, è rimasto ed è diventato un punto di forza imprescindibile della squadra campione d'Italia di Antonio Conte e poi di quella di Simone Inzaghi. Ma il rapporto rischia di rompersi proprio sul più bello.

Vlahovic arriva al JMedical! Tifosi della Juventus pazzi di gioia

Calciomercato Pogba-Juve, il grande ritorno: c'è l'accordo 21/05/2022 A 07:29