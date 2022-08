Het Laatste Nieuws i retroscena riguardanti il trasferimento al Milan del talento belga e le difficoltà della trattativa col Bruges. Charles De Ketelaere voleva fortemente il Milan e solo il Milan e la conferma arriva dalle parole dei suoi agenti, Tom De Mul e Yama Sharifi, che hanno raccontato ai retroscena riguardanti il trasferimento al Milan del talento belga e le difficoltà della trattativa col Bruges.

"Su Charlers c'erano West Ham, Newcastle, Arsenal. Ma con loro il discorso non è mai andato avanti. Anche il Barcellona lo seguiva da tempo, ma ho pensato che quella non fosse la mossa giusta. Finanziariamente, il Leeds sarebbe stata l'opzione migliore. Per il club, per Charles, per noi. Ma Charles ha voluto aspettare ancora un po': 'Se c'è qualche altra opzione, forse posso valutare se andare al Leeds è la cosa giusta da fare'. Quando Charles ha sentito che il Milan lo voleva al 100%, le cose sono cambiate".

La scelta di De Ketelaere

"De Ketelaere aveva fatto la sua scelta. A un certo punto ha detto: 'Voglio assolutamente andare al Milan'. Poi però c'era un club che aveva aspettative troppo alte a causa di un'offerta già arrivata (del Leeds, ndr). E un giocatore che ha un sogno. Io gli ho detto: 'Se vuoi andare a Milano, ti seguo'. Ma ho anche aggiunto: 'Preparati per alcune settimane difficili'".

La trattativa

"Abbiamo insistito un po’, mostrando il nostro lato aggressivo. A un certo punto l’accordo sembrava morto. Dopo l’incontro in Belgio, i club non hanno più voluto parlarsi. Poi siamo andati a Lugano. Due superpotenze si sono confrontate ed è diventata una vera battaglia. Il mondo esterno non può capire quanto sia stato difficile risolvere tale situazione. Dovevamo decidere la strategia. Abbiamo fatto di tutto per far riuscire il trasferimento. Quando siamo tornati in hotel dopo il primo giorno al Milan, Charles ha voluto che tornassimo nella sua camera e ha voluto abbracciarci entrambi".

