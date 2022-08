Calcio

Calciomercato - Roma, ecco Mady Camara: lo sbarco a Fiumicino poi visite e firma

CALCIOMERCATO - Il rinforzo in mezzo al campo che José Mourinho attendeva per la sua Roma dopo l'infortunio di Wijnaldum è sbarcato questa mattina all'aeroporto di Fiumicino: Mady Camara, centrocampista guineano dell'Olympiacos, è sbarcato stamane nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche, firmare il contratto e assistere questa sera alla sfida dei giallorossi contro il Monza.

00:00:51, un' ora fa