l'ipotesi più accreditata è dare all'argentino la maglia numero 10, rimasta senza padrone dal 28 maggio 2017, giorno in cui Francesco Totti ha appeso gli scarpini al chiodo. Lo stesso ex capitano capitolino già qualche settimana fa si era detto disponibile a cedere a Dybala la maglia più ambita. Lunedì mattina i tifosi giallorossi si sono svegliati con la migliore delle notizie possibili: dalla prossima stagione Paulo Dybala vestirà la maglia della Roma . Si ma quale? In attesa di definire gli ultimi dettagli del passaggio della Joya a Trigoria,, rimasta senza padrone dal 28 maggio 2017, giorno in cuiha appeso gli scarpini al chiodo. Lo stesso ex capitano capitolino già qualche settimana fa si era detto disponibile a cedere a Dybala la maglia più ambita.

"Io ho sempre detto di no a ritirarla. Mi dispiacerebbe togliere, a ogni bambino, il sogno che io ho realizzato. Se troviamo un altro Totti o un Messi ci pensiamo, magari gliela porto io".

Ecco allora che l'ormai ex bianconero potrebbe diventare il primo giocatore a indossare sia la 10 di Del Piero alla Juventus che la 10 di Totti alla Roma. Le maglie di due leggende del calcio italiano sia a livello di club che in Nazionale. Un'eredità pesante, ma che l'attaccante dell'Albiceleste è pronto a caricarsi sulle spalle agli ordini dello Special One, Josè Mourinho.

I numeri di Dybala e la seconda ipotesi

Ad inizio carriera, ai tempi dell'Instituto Cordoba, Dybala ha avuto il 9, lo stesso numero che poi ha scelto al Palermo. Poi il passaggio alla Juventus col 21 (ereditato da un altro Campione del mondo come Andrea Pirlo, diventato poi suo allenatore) fino ad arrivare alla 10. L'altra ipotesi, rilanciata da qualche tifoso, è consegnare a Lorenzo Pellegrini, romano e romanista, la 10 e dare alla Joya la 7 del capitano della Roma, numero che peraltro l'ex juventino ha avuto per un periodo con l'Argentina. Esclusa la carta "21", ormai simbolo di Dybala in Nazionale, ma proprietà di Matic alla latitudini romane.

