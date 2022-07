Liverpool e Mohamed Salah ancora insieme. L'egiziano (il cui ingaggio sarebbe durato fino al 2023) ha firmato coi Reds il prolungamento di "un contratto a lungo termine": la società del Merseyside non specifica l'anno ma, di fatto, la nuova "data di scadenza" corrisponde al 30 giugno 2025.

Ufficiale: Salah resta al Liverpool e lo farà fino al 2025

L'annuncio sui canali social è divertente: un video in cui "Mo" si sta godendo le proprie vacanze, in cui indossa la propria maglietta numero 11 del Liverpool e, a favore di telecamera esclama "Salah stays".

Ecco, quindi il comunicato ufficiale che allontana le voci di un suo possibile addio da Anfield Road: "Il Liverpool FC è lieto di annunciare che Mohamed Salah ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. L'attaccante, che è stato nominato 'Calciatore dell'anno FWA' e 'Giocatore dell'anno PFA' per la stagione 2021-22, dopo aver aiutato la squadra di Jürgen Klopp a vincere in coppa nazionale, ha affidato il suo futuro ai Reds mettendolo nero su bianco nella giornata di venerdì. Dopo cinque anni con il club, Salah ora proseguirà. Finora col Liverpool ha realizzato la bellezza 156 gol in 254 gettoni di presenza".

