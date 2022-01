La Sampdoria ci sta provando per Stefano Sensi. Seriamente e concretamente. Senza spazio all'Inter, l'ex centrocampista del Sassuolo potrebbe decidere, come riporta 'Sky', di trasferirsi per trovare più spazio. Sarà lui ad avere l'ultima parola. E intanto il Doria preme e spera, in quanto Sensi, anche a causa dei costanti problemi fisici che ne hanno ostacolato l'avventura milanese, è chiuso da un trio di centrocampo diventato col tempo intoccabile, ovvero Barella-Brozovic-Çalhanoglu.

Per il momento, tra Sampdoria e Inter sono andati in scena i primi contatti. I blucerchiati vorrebbero imbastire un'operazione sulla base di un prestito. Nei prossimi giorni sono attese novità in questo senso. Intanto, però, Sensi può cambiare squadra dopo due anni e mezzo.

Anche Piccoli e Magnani

La Sampdoria non si ferma però a Sensi. Anzi, lavora per rinforzare ogni reparto. Sempre secondo 'Sky'', il club genovese ha superato la concorrenza del Genoa per Roberto Piccoli, centravanti dell'Atalanta che potrebbe lasciare Bergamo entro fine mese, pure lui nell'ottica di trovare maggiore spazio. In difesa, invece, è delle scorse ore l'accordo col Verona per Giangiacomo Magnani, che arriverà in prestito con diritto di riscatto.

