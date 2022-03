Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Sanches, la Juve sfida il Milan

A pagina 3 di Tuttosport viene sottolineata la posizione di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese del Lille piace anche alla Juventus, oltre che al Milan. Di mezzo c’è Jorge Mendes e un contratto che con il club francese scadrà nel 2023. Il Lille per non perderlo a zero non potrà fare grandissime richieste in estate e sarà costretto ad ascoltare tutte le offerte. Sanches, 24 anni, è stato Golden Boy nel 2016, quando ha vinto l’Europeo in Francia.

La nostra opinione: Giocatore che proprio da quell’esperienza e quel boom poi non ha rispettato tutte le aspettative a Monaco di Baviera, ma si è ripreso decisamente al Lille. E’ ancora giovane ed è sicuramente più maturo. Fisicità importante, bello strappo. Può fare bene in Italia. Certo, dipende a quali cifre. Tuttosport sulla questione non si sbilancia.

Mbappé snobba il PSG, c'è solo Madrid

A pagina 25 del Corriere dello Sport si guarda già a Real Madrid-PSG di Champions League e naturalmente il focus va sul caso Mbappé. In settimana Le Parisien ha parlato di un’offerta mostruosa per il rinnovo al francese: 50 milioni l’anno più 100 di bonus al momento della cifra. Numeri clamorosi. Leonardo non ha confermato, ma Mbappé sembra comunque orientato a non farne una questione economica: vuole cambiare aria e lo farà anche per un’offerta minore da parte del Real Madrid, che si dovrebbe comunque attestare sulla cifra di 25 milioni a stagione!

La nostra opinione: Fa bene Mbappé a lasciare la prigione d’oro di Parigi. Andrà a Madrid e lo farà per diventare la stella, il centro del progetto del Real. Il rinnovo con il PSG significherebbe più soldi ma anche blindarsi a vita, con il PSG che si è dimostrato negli anni un club prigione, mai disposto a vendere le proprie stelle (ricordate Verratti e la corte del Barcellona?). Mbappé l’ha capito da tempo e un’esperienza in un campionato migliore come la Liga, alla sua età, va fatta.

