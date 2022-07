Il West Ham fa sul serio per Scamacca

Si apre una strada direzione Premier League per Scamacca. Il West Ham, preso atto delle difficoltà nella trattativa tra il PSG e il Sassuolo per l'attaccante, prende posto al tavolo delle trattative con un'offerta altisonante: 40 milioni più 7 di bonus.

La nostra opinione. Non sarà un club di primissima fascia, ma il West ham garantirebbe a Scamacca un posto da titolare e una finestra da protagonista nel miglior campionato al mondo. Una scelta coraggiosa, ma probabilmente la migliore per il centravanti anche in ottica Nazionale.

Il Monza non si ferma più: arriva anche Villar

L'incontro tra Tiago Pinto e la dirigenza del Monza a Milano è stato estremamente proficuo: le due società hanno praticamente trovato l'accordo per il passaggio in Brianza di Villar. Per lo spagnolo pronto un prestito oneroso a 2 milioni con obbligo di riscatto a 8 in caso di salvezza. Al giocatore contratto annuale con opzione per ulteriori tre stagioni.

La nostra opinione. Clamoroso sin qui il percorso sul mercato del Monza di Berlusconi e Galliani. Villar garantirebbe qualità e geometrie al centrocampo di Stroppa e potrebbe rilanciarsi dopo la difficile esperienza al Getafe, in un contesto meno pressante rispetto a quello giallorosso. Un affare che mette d'accordo tutte le parti in causa.

Il Napoli pensa già al dopo Koulibaly: sondato Kim-Min Jae

E' il coreano Kim-Min Jae il primo nome scelto dal Napoli per sostituire Koulibaly, ormai diretto verso il Chelsea. Il roccioso centrale del Fenerbahce piace molto ai partenopei, che però devono superare la concorrenza del Rennes di Bruno Genesio, tecnico che proprio in Tuschia ha costruito un ottimo rapporto col giocatore.

La nostra opinione. A prescindere da chi arriverà, la perdita di Koulibaly sarà pesantissima per il Napoli e creera strascichi e malumori nell'ambiente. Kim è un giocatore più che interessante, ma dovrà superarsi per non far rimpiangere il senegalese.

Milan, interessa a Diallo: il PSG lo mette sul mercato

La mancata convocazione di Diallo per la tournee estiva in Giappone del PSG può rappresentare un assist invitante per il Milan. Maldini e Massara stimano il giocatore,ma continuano a monitorare anche la situazione di Tanganga del Tottenham.

La nostra opinione. Diallo non ha di certo impressionato nelle sue rare apparizioni con il PSG. Il giocatore stuzzica, ma non sembra avere le qualità nell'immediato per mettere seduto in panchina uno tra Tomori e Kalulu, coppia protagonista dell'ultimo Scudetto rossonero.

Torino, dentro un altro centrocampista: fatta per Maggiore

Giulio Maggiore il prossimo anno vestirà granata. Il Torino ha definito nella giornata di oggi l'acquisto del centrocampista: per l'ormai ex capitano lo Spezia riceverà circa 5 milioni cash, senza l'inserimento di contropartite.

La nostra opinione. Importante che, in questo difficile inizio d'estate, il Torino dia a Juric segnali di volontà di costruire un progetto tecnico duraturo. maggiore arriva per restare, non per essere valorizzato e poi restituito ad alcun club: un giocatore valido, che sotto un tecnico tanto abile può crescere e fare le fortune dei piemontesi.

