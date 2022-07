Dopo la firma Bremer ha parlato per la prima volta da juventino ai canali ufficiali del club: "È un momento che finalmente è arrivato, che stavo aspettando. La Juventus è una grande squadra, sono molto contento e felice di essere qui. La Juventus è una squadra vincente, anche io ho l’ambizione di vincere. Ho parlato un po’ con Chiellini e ho deciso che la Juventus era la squadra migliore per me". Proprio l'ex capitano bianconero, di cui eredita il numero di maglia, sarà fonte d'ispirazione:"Certo, Chiellini è il miglior difensore italiano, l’ho sempre detto. Quindi mi ispiro un po’ a lui e provo a fare quello che ha fatto lui qui".

Mi ispiro a Chiellini e provo a fare quello che ha fatto lui

Sul percorso fatto

"Sono stato con un allenatore bravo, lui mi ha insegnato delle cose. Sono in Italia da quattro anni e ogni anno mi sono migliorato. Difensivamente sono più completo ora".

Sui nuovi arrivi in bianconero

"Quando ho visto che sono arrivati Pogba e Di Maria non ho avuto dubbi su chi scegliere. Siamo una squadra costruita per vincere. La Juve nel destino? Sì, sì, ho anche un cane che è bianconero, era nel mio destino. Sogno più grande? Come ho detto voglio sempre vincere, lo scudetto, la Champions, voglio sempre vincere. Questo è il mio obiettivo".

Come cambia la Juventus con l'arrivo di Bremer

