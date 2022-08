Filip Kostic. Adesso è ufficiale: il mancino serbo è un nuovo giocatore della Juventus. Dopo il vertice di mercato tra Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, i bianconeri hanno affondato il colpo Ecco. Adesso è ufficiale: il mancino serbo. Dopo il vertice di mercato tra Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, i bianconeri hanno affondato il colpo sul classe 1992 dell'Eintracht Francoforte e hanno chiuso l'affare. Effettuate nella giornata di giovedì le visite mediche di rito , Kostic ha infine firmato il proprio contratto con la Juve.

Il comunicato della Juventus

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Eintracht Frankfurt Fußball AG per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filip Kostić a fronte di un corrispettivo di € 12,0 milioni, pagabili in tre esercizi; oltre ad oneri accessori, incluso il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA, fino ad un massimo di € 1,5 milioni.

Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 3,0 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni.

Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026".

In sostanza, si tratta di un'operazione da 15 milioni di euro (12 di parte fissa più altri 3 di bonus), oltre a oneri accessori di un milione e mezzo che fanno lievitare il costo totale a 16,5 milioni.

Kostic al JMedical: sorrisi e autografi per il pubblico

Il saluto di Kostic all'Eintracht

"Lasciare l'Eintracht è la decisione sportiva più difficile della mia vita - ha detto il serbo al sito ufficiale dell'Eintracht - Quando si è presentata quest'opportunità, mi sono sentito pronto a provare qualcosa di nuovo dopo otto anni in Germania. Sono orgoglioso di ciò che siamo stati in grado di costruire insieme. Le storie che abbiamo scritto ci terranno uniti per sempre. Sono grato a Markus Krösche e Oliver Glasner per la loro comprensione. Tutto lo staff e i tifosi dell'Eintracht Francoforte rimarranno per sempre nel mio cuore".

