Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Skriniar-Inter, rinnovo vicino

Lo scrivono Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport: Milan Skriniar va verso il rinnovo con la società nerazzurra dopo essere stato a un passo dal lasciare Milano in estate per volare al PSG. In arrivo uno stipendio che si avvicina ai topo della squadra.

La nostra opinione - La telenovela estiva sembrava poter avere un solo esito, ma alla fine Milan Skriniar ha deciso di restare all'Inter. Una scelta di vita e non economica, visto quanto avrebbero potuto garantirgli a Parigi. Il rinnovo non è ancora andato in porto nonostante l'incontro tra le parti prima della partita contro il Bologna, ma a questo punto è difficile che non si arrivi a un accordo. Lo slovacco dovrebbe rinnovare fino al 2027 a una cifra vicina ai 6 milioni annui.

Il Real chiama Leao

Oltre alle"solite" inglesi, Rafael Leao è entrato nei radar anche del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che segue con attenzione i tentennamenti in fase di rinnovo tra il portoghese e il Milan.

La nostra opinione - L'esplosione del talento di Rafael Leao ha fatto rizzare le antenne dell'elite europea già da tempo e quando le squadre di club si avvicinano alla pausa per i Mondiali di Qatar è normale che si torni a parlare di un suo eventuale trasferimento. Le trattative per il rinnovo con il Milan sembrano arrivate a una fase di stallo e sembra francamente impossibile possano sbloccarsi entro l'inizio della rassegna iridata (20 novembre). Il suo contratto scade nel 2024 e dopo aver perso di recente pedine importanti a parametro zero, la società rossonera potrebbe anche cominciare a ragionare su come fare più cassa possibile.

Bennacer bis, il Milan ci sta lavorando

Dopo aver rinnovato Kalulu, il Milan sta mettendo le basi per prolungare il matrimonio con una pedina fondamentale del suo scacchiere come Ismael Bennacer.

La nostra opinione - Ismael Bennacer è un giocatore imprescindibile per la squadra di Stefano Pioli. Lo sanno in società e lo sa anche lui, che ha chiesto un rinnovo da 4 milioni di euro a stagione. Maldini e Massara ci stanno lavorando, ma la sensazione è che si possa trovare un accordo con il centrocampista algerino classe '97.

