Luis Suarez? È la domanda che si fanno in molti, come molte sono le formazioni accostate al Pistolero dopo il suo addio all'Atletico Madrid. Chi parla di un clamoroso - ma poco probabile - ritorno al Barcellona, chi dell'Aston Villa dell'ex compagno Steven Gerrard, Emelec. Dove andrà? È la domanda che si fanno in molti, come molte sono le formazioni accostate al Pistolero dopo il suo addio all'Atletico Madrid. Chi parla di un clamoroso - ma poco probabile - ritorno al Barcellona, chi dell'Aston Villa dell'ex compagno Steven Gerrard, chi della Fiorentina , chi di un ritorno in Sudamerica. Al River Plate, magari. Oppure, chissà, all'

Prego? Tutto vero, nonostante tutta la vicenda possa avere l'aria di una boutade. Il club ecuadoriano di Guayaquil ha intenzione di costruire e definire il colpo del secolo. O meglio: a desiderarlo è José Auad, uno dei candidati alle elezioni per la presidenza, in programma domenica 26 giugno. Una volta ufficializzata la propria candidatura al George Capwell, lo stadio della squadra, Auad ha parlato con i giornalisti locali. E, dopo aver promesso "rinforzi di nome per essere protagonisti in Copa Libertadores", davanti ai microfoni ha fatto scoppiare la bomba: uno di questi potrebbe essere proprio Suarez.

"Questa è una proposta seria e la rivelo pubblicamente - ha detto - A Suarez ho proposto 150mila dollari al mesi e, in caso di vittoria della Libertadores, un premio di un milione di dollari. Più un'auto blindata e le scuole migliori per i figli. Pepe Auad non vende fumo. Ora tocca a Suarez decidere se accettare la nostra proposta oppure no. Si dice che anche il River lo voglia, ma in Sudamerica l'offerta migliore è quella dell'Emelec".

Curiosità nella curiosità: in caso di vittoria di Auad, il direttore sportivo dell'Emelec sarà l'ex juventino David Trezeguet, arrivato in Ecuador già a inizio anno per lavorare sulla candidatura del possibile nuovo presidente. "Sono emozionato per la fiducia concessami dal signor Auad - ha detto il francese, pure lui presente al Capwell - Questo è un progetto che ha una grande energia sia per il presente che per il futuro. L'obiettivo principale è portare a una crescita che ultrapassi le frontiere. Cercheremo di portare l'Emelec alla vittoria della Libertadores". Trezeguet e Suarez nella stessa squadra. In Sudamerica. In Ecuador. Ci pensate?

