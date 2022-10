Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Mbappé guadagna 94 milioni all'anno, ma non è contento

Calciomercato Ronaldo-United, divorzio dopo il Mondiale? Per CR7 ipotesi MLS UN GIORNO FA

Lo riporta la Gazzetta dello Sport: l'attaccante francese lo scorso 21 maggio ha sottoscritto con il Psg un nuovo contratto che tra stipendio e premio alla firma gli garantisce 630 milioni di euro lordi, su tre anni. Al netto, di circa 282 milioni. Dunque, 94 milioni l’anno. Lo rivela il quotidiano Le Parisien. Eppure medita l'addio a fine anno...

La nostra opinione: Mbappé guadagna il triplo di Messi e Neymar, eppure a Parigi non è contento. Qui siamo di fronte a un caso più unico che raro: dal PSG hanno smentito le voci più recenti di un addio già a gennaio, ma la verità la sanno tutti. Il "principino" Mbappé fa le bizze e vuole il Real; lo vuole da tanto e finché non "glielo daranno" queste voci continueranno a uscire, ne siamo certi. Un'altra cosa è certa: la prossima estate sarà molto tormentata, a suon di milioni e di rilanci, di piagnistei e tira e molla. Da uno che guadagna 94 milioni l'anno, e non è contento. Evitabile, evitabilissimo.

Milan: gli ottavi di Champions valgono 60 milioni

Come spiega la Gazzetta dello Sport, gli ottavi di Champions League vogliono dire 20 milioni freschi in entrata, a cui andrebbe sommata la quota del market pool e l’incasso al botteghino. La stima è di circa 60 milioni di euro, che diventerebbero molto utili in chiave calciomercato: per mettere mano al rinnovo di contratto di Leao, ad esempio.

La nostra opinione: Lo sappiamo bene: il rinnovo è un affare ingarbugliato, ma il guadagno Champions aiuterebbe. Così come aiuterebbe lui e i suoi compagni a mettersi in mostra su un palcoscenico con maggiore audience. Come scrive infatti La Gazzetta dello Sport, il progetto del numero uno di RedBird è quello di aumentare gli incassi del club, esplorando nuovi territori e nuove collaborazioni commerciali. In sostanza, rendere il Milan sempre più globale, visto che lui stesso lo considera "un gigante addormentato". Molto del futuro prossimo del Milan passa dalle due partite di Champions: Pioli e i suoi lo sanno.

McKennie verso la Premier League, sponda Tottenham

La stampa britannica non ha dubbi: Antonio Conte avrebbe messo nel mirino un altro giocatore della Juve per il suo Tottenham: si tratta di Weston McKennie. Lo riporta oggi anche il Tuttosport. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, gli Spurs potrebbero presto mettere sul piatto un’offerta da 30 milioni di euro.

La nostra opinione: L'asse Tottenham-Serie A non si ferma: Paratici (che lo portò alla Juve un paio d’anni fa) vorrebbe regalare Weston McKennie ad Antonio Conte. La Juve lo pagò 23 milioni, l'offerta dall'Inghilterra è addirittura superiore: gli attuali dirigenti bianconeri possono farci più di un pensiero. Dopotutto, McKennie non è un titolare nella squadra di Allegri, e di fatto non ha mai del tutto convinto a Torino: il suo rendimento è molto altalenante e il fatto di non aver mai definitivamente trovato una posizione sua in campo non gioca a suo favore. E' vero, è eclettico, può giocare in tanti luoghi del campo, ma non è mai diventato imprescindibili: quindi a fronte di una plusvalenza, i bianconeri potrebbero accettare una sua cessione.

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

Calciomercato Rinnovo Skriniar, a breve l'incontro. Lazio, casting per il vice-Immobile 22/10/2022 ALLE 06:48