Andrea Belotti è un nuovo giocatore della Roma: la lunga telenovela estiva che ha coinvolto l'ex capitano del Torino è giunta al termine. Sabato l'ex capitano del Torino ha sostenuto la prima parte delle visite mediche di idoneità a Villa Stuart; domenica la seconda parte delle visite a Trigoria, dove è arrivata anche la firma del contratto con i giallorossi. Il Gallo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive.

Le parole di Belotti alla firma

"Le ambizioni e la crescita della Roma sono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a questo punto della mia carriera voglio continuare a migliorarmi, giorno dopo giorno, e sono felice di poterlo fare con questa nuova maglia. Adesso non vedo l’ora di sentire l’inno allo stadio, davanti ai nostri tifosi".

106 gol in Serie A

Belotti, 28enne nato in provincia di Bergamo, lascia il Torino, squadra in cui ha giocato dal 2015, dopo aver giocato la sua stagione d’esordio in Serie A col Palermo. Finora nella massima serie ha totalizzato 270 partite e 106 gol.

Numero ed esordio

Secondo Romanews.eu, la punta azzurra ha scelto il numero 11 per la sua esperienza giallorossa. La prima partita con la nuova maglia potrebbe essere quella di martedì prossimo allo Stadio Olimpico contro il Monza dove abbraccerà per la prima volta i suoi nuovi tifosi.

