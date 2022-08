Il Manchester United ha trovato l'accordo con il Real Madrid per la cessione di Casemiro per la cifra di 71 milioni di euro, più 12 cumulabili da eventuali bonus (60 milioni di sterline + 10 milioni di sterline di bonus, cifre dunque convertire al cambio odierno). Il centrocampista brasiliano era già stato escluso dalla lista dei convocati di Carlo Ancelotti per la partita di domani del Real Madrid contro il Celta. Si attende a questo punto l'arrivo del giocatore in Inghilterra per le visite mediche di rito e la firma del contratto.

Casemiro ha firmato un contratto fino di 4 anni, con un opzione aggiuntiva per estendere fino al 2027. Le visite mediche e il classico visto per lavorare nel Regno Unito dovrebbero essere pratiche già risolte dal Manchester United nel corso del weekend. Casemiro diventa così anche il giocatore più pagato in rosa dal Manchester United.

Le parole rassegnate di Ancelotti

"Gli ho parlato, mi ha detto di voler provare una nuova sfida. Comprendiamo la sua scelta, del resto Tchouameni era il profilo migliore sul mercato. Ho sei centrocampisti a parte lui, siamo a posto così. Non c'è nulla di ufficiale, però si tratta della sua volontà. Casemiro ha capito benissimo cos'è il Real Madrid. A me è successa una cosa simile quando ero allenatore del Milan: sei molto bravo, ma arriva il momento in cui vuoi provare qualcosa di nuovo. E mi sono sentito molto bene in un club che era come una famiglia. È qualcosa di personale e lo capisco perfettamente"..

Ancelotti: "Casemiro? Persona squisita, gli auguriamo il meglio"

