il Paris Saint Germain autentico protagonista della sessione estiva. Dopo una stagione difficile, culminata con la notte horror del Bernabeu in Champions League, il Club francese è pronto a dire addio al suo miglior giocatore, per abbracciare una delle nuove promesse del calcio mondiale: Darwin Nunez. Il calciatore sta giocando con la maglia del Benfica, frantumando ogni record con i 6 gol segnati in Europa e, addirittura, 26 reti messe a segno nel campionato portoghese. Nunez è un classe '99 e proprio il rendimento molto alto e la giovane età lo hanno messo al centro del mercato estivo con Barcellona, Manchester United e soprattutto PSG interessate all'uruguaiano. Iniziano ad accendersi i fari sul calciomercato conDopo una stagione difficile, culminata con la nottedelin Champions League, il Club francese è pronto a dire addio al suo miglior giocatore, Kylian Mbappè (direzione proprio Real Madrid),Il calciatore sta giocando con la maglia del Benfica, frantumando ogni record con i 6 gol segnati in Europa e, addirittura, 26 reti messe a segno nel campionato portoghese. Nunez è un classe '99 e propriocon Barcellona, Manchester United e soprattutto PSG interessate all'uruguaiano.

Darwin Nunez è il miglior giocatore di scuola Benfica e la clausola per strapparlo al Club portoghese recita 150 milioni di euro. Secondo Marca, il Benfica potrebbe anche cederlo per una cifra di poco più bassa anche se, viste le pretendenti, potrebbe anche scatenarsi un'asta dove chi offre di più, vince. Proprio date le cifre molto alte tra clausole ed ingaggio, il Paris Saint Germain è in vantaggio sulle altre squadre, si sa che i soldi non sono mai stati un problema per i parigini.

