Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter pronta a sostituire Gosens

Secondo diverse testate online tra cui calciomercato.it, l’Inter sta lavorando per trovare un sostituto di Robin Gosens. Il giocatore non convince, nonostante stia meglio, e a gennaio potrebbe essere uno dei partenti. In lista ci sono Borna Sosa, ma anche Raphael Guerreiro, Ramy Bensebaini e Alejandro Grimaldo.

La nostra opinione: prima di decidere se metterlo definitivamente fuori rosa, mister Inzaghi di sicuro proverà a impiegarlo qualche volta per vedere se e come può essere inserito in squadra. Da gennaio, però, Gosens non si è mai veramente ambientato e potrebbe davvero essere uno di quei giocatori con cui fare mercato nella finestra invernale, con proiezione eventuale su quella estiva.

Giroud, l’uomo plusvalenza

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Olivier Giroud, indispensabile per il Milan. La rosea fa il calcolo di quanto stanno costando i gol del francese sulla base di quanto è stato pagato il suo cartellino: un milione. Facendo il calcolo, quindi, i suoi gol costano 70mila euro, ossia un affare che molti club vorrebbero riuscire a fare coi propri attaccanti.

La nostra opinione: per ora Giroud è insostituibile, anche quando Pioli vorrebbe farlo riposare. Sarebbe potuto essere questo il weekend buono, ma invece del turnover con Origi gli è toccato giocare di nuovo perché il compagno non è stato convocato a causa di un affaticamento muscolare. E da professionista serio qual è, Giroud si è fatto trovare pronto e ha segnato il rigore della vittoria del Milan sulla Sampdoria. Meglio di così...

Tuchel devastato dopo l’esonero

Thomas Tuchel, dopo l’esonero da allenatore del Chelsea, scrive su Twitter i suoi pensieri in maniera molto amara: “Questo è uno dei comunicati più difficili che io abbia mai scritto (ed è quello che non avrei mai voluto scrivere per molti anni). Sono devastato dal fatto che il mio tempo al Chelsea sia finito. Ho sentito questo club come casa, sia professionalmente sia a livello personale. Grazie mille allo staff, ai giocatori e ai tifosi per avermi fatto sentire il benvenuto da subito. L’orgoglio e la gioia che ho provato aiutando la squadra a vincere la Champions League e il Mondiale per Club rimarranno con me per sempre. Sono onorato di aver fatto parte della storia di questa società e i ricordi degli ultimi 19 mesi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore”.

La nostra opinione: lo stato d’animo del tecnico è comprensibile. Si parla di professionisti, è vero, ma si parla anche di esseri umani che investono energie fisiche, mentali ed emotive in un progetto fatto principalmente di altre persone, al di là dei risultati da ottenere. Dopo i traguardi raggiunti, un esonero arrivato come un fulmine a ciel sereno non può certo fare bene all’umore. E probabilmente su Tuchel pesa anche sapere come è stato rimpiazzato e con chi. Insomma, in questa storia il lieto fine non c’è e in ogni caso c’è un allenatore valido che è pronto a prendere la prossima panchina di prestigio che si libera.

Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

