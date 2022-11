Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Asse Juventus-Atalanta, trattative in arrivo

Calciomercato L'Al Nassr vuole CR7 a tutti i costi: offerto un triennale da 216 milioni 21 ORE FA

Abbiamo già parlato nei giorni scorsi dell’interesse della Juventus per Maehle, ma Tuttosport ventila la possibilità di una maxitrattativa tra il club bianconero e l’Atalanta, perché piacciono anche Carnesecchi (già parlato anche di lui), Okoli e Scalvini, obiettivo quest’ultimo dell’Inter. In settimana ci dovrebbe essere un vertice operativo tra Allegri, Cherubini e il suo staff per stabilire una strategia di mercato per gennaio.

La nostra opinione: i rapporti tra Juventus e Atalanta sono buoni e di lunga data, ma a parte Carnesecchi che al momento è in prestito alla Cremonese e che non è una priorità a breve termine, visto che due portieri bravi in casa la Vecchia Signora li ha già, per il resto qualsiasi tentativo può essere plausibile, anche se c’è qualche esubero da sistemare in casa bianconera prima di mettere sotto contratto altri giocatori. Ma anche questo sarà probabilmente un tema della riunione imminente.

Karsdorp di nuovo in Olanda, incontro a dicembre

Il Corriere dello Sport riporta che Rick Karsdorp, l’epurando della Roma, dopo un paio di giorni nella capitale senza passare da Trigoria per evitare di incontrare mister Mourinho, è già tornato dalla famiglia in Olanda. Dopo il rientro della squadra dal Giappone, Tiago Pinto sarebbe intenzionato a incontrare gli agenti del giocatore per definire la situazione.

La nostra opinione: di sicuro a gennaio non vedremo più Karsdorp in maglia giallorossa. Ormai la strada del divorzio è tracciata e che sia prestito o cessione definitiva poco importa. Il giocatore alla Roma non vuole più stare e per contro José Mourinho non gli farebbe mettere più piede in campo: la frattura è insanabile e questo è il punto di partenza più solido da cui partire per non proseguire insieme.

Monza, obiettivo rinnovo per Di Gregorio

La Gazzetta dello Sport dedica attenzione al Monza, che è stato re del mercato durante la sessione estiva e che ora sta valutando le opzioni per gennaio. In primis ci sarebbe quella di un rinnovo per Michele Di Gregorio: il portiere è legato ai brianzoli fino al 2025, ma si vorrebbe stringere un sodalizio più lungo.

La nostra opinione: come dicevamo, il Monza è stato il re del mercato. Ha fatto tanti acquisti e, nonostante un avvio zoppicante, ora con Raffaele Palladino ha trovato la via per un campionato dignitoso, lontano dalla zona retrocessione. Tuttavia il mercato di gennaio non potrà essere spumeggiante come quello estivo, perché gli uomini ci sono e anzi bisognerebbe sfoltire leggermente la rosa. Partire dai rinnovi è la giusta chiave per salvare anche il bilancio.

Allegri: "Juventus fuori ai gironi? Non è un fallimento"

Calciomercato 🗞 Karsdorp verso il prestito in Turchia, Juve alla finestra per Zaniolo IERI ALLE 08:05