La crisi della Juventus tiene banco sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi. Secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri devono fare i conti anche con una spaccatura tra i giocatori e Allegri, mentre secondo la versione di Tuttosport il gruppo rimane unito e determinato a ripartire dopo i due ko di fila contro Milan e Maccabi Haifa. Vediamo come viene analizzata la situazione dei bianconeri alla vigilia del derby contro il Torino.

La Gazzetta dello Sport: Juventus, è gelo tra i giocatori e Allegri

Secondo il quotidiano milanese quasi tutta la rosa non avrebbe gradito la decisione di andare in ritiro, presa dal tecnico dopo il ko in Israele. "Quasi tutti giudicano il ritiro una misura inutile - scrive La Gazzetta - al fine di risolvere una crisi che perdura a tutti gli effetti da inizio stagione, mentre alcuni guardano al provvedimento come una mera punizione. Di sicuro il malumore generale ha fatto sì che la squadra abbia chiesto e ottenuto di non fermarsi alla Continassa mercoledì sera, dopo essere tornata da Israele. Così, il ritiro è partito ufficialmente ieri (giovedì, ndr)". Ma non solo. "Nel mirino dei calciatori - si legge ancora - ci sono poi gli allenamenti e, in particolare, la preparazione fisica, giudicata da molti vecchia e superata dai tempi. Non è tanto il carico di lavoro, tutt’altro che leggero, ma la qualità delle sessioni, in cui spesso si correrebbe molto, ma a bassa intensità, con il risultato che poi in partita la squadra fatica a tenere i ritmi alti per 90 minuti".

La ricostruzione di Tuttosport: la squadra è con il tecnico

Diametralmente opposta l'analisi del momento Juve su Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese il motivo dello slittamento del ritiro di un giorno (da mercoledì a giovedì) sarebbe da individuare non in una "rivolta" dei giocatori, bensì in una decisione presa di concerto dalla società con Allegri. "E infatti - scrive Tuttosport - durante la riunione tecnica che ieri (giovedì, ndr) ha formalmente aperto la clausura bianconera, i giocatori non hanno praticamente fiatato. La squadra si è schierata con l'allenatore, c'è voglia di un minimo di compattezza".

La nostra opinione. In una situazione caotica come quella che sta attraversando la Juventus, le responsabilità vanno divise tra tutte le componenti, da Allegri ai giocatori, fino ad arrivare alla società. Serve un immediato cambio di rotta e - soprattutto - c'è bisogno di una striscia di risultati che consenta ai bianconeri di riavvicinarsi alle prime 4 posizioni della classifica, il traguardo minimo. Un obiettivo raggiungibile solo se si resta uniti: la spaccatura tra squadra e allenatore - così come disegnata dalla Gazzetta dello Sport - non potrà che avere conseguenze nefaste.

