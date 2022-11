Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Kessié si propone all'Inter: col Barcellona è già finita?

Calciomercato 🗞 L'Inter inserisce Mac Allister nella lista dei desideri IERI ALLE 07:07

Per nulla soddisfatto della sua esperienza al Barcellona, Franck Kessié si è proposto all'Inter attraverso il proprio procuratore, George Atangana: lo rivela il Corriere dello Sport secondo cui il centrocampista ivoriano, poco utilizzato da Xavi nella prima parte di stagione, vorrebbe giocare con maggiore continuità e avrebbe quindi bussato alla porta dei nerazzurri. Da Appiano Gentile si registra un'apertura, ma a una precisa condizione: l'operazione Kessié è fattibile solo in prestito e con il contributo degli spagnoli al pagamento dell'ingaggio (attualmente Kessié guadagna 6,5 milioni).

La nostra opinione. L'inserimento di Kessié in un centrocampo che vede già elementi di spessore come Brozovic, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan sarebbe certamente un grande colpo per l'Inter in vista della seconda parte di stagione e offrirebbe a Inzaghi un'alternativa di lusso in quel reparto. Senza contare che l'eventuale approdo dell'ivoriano in nerazzurro renderebbe ancora più bollente i prossimi derby.

Dall'Algeria: Bennacer non vuole rinnovare col Milan

Arriva dall'Algeria un'indiscrezione di mercato che non fa dormire sonni tranquilli al Milan: secondo DZ Football DZ il centrocampista non sarebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto con i rossoneri, in scadenza a giugno 2024. Su di lui avrebbero messo gli occhi almeno tre club di Premier League: Chelsea, Liverpool e Arsenal.

La nostra opinione. Per il Milan fare concorrenza economica ai club inglesi è chiaramente difficile, se non impossibile. Di conseguenza, se le sirene inglesi dovessero fare breccia nel cuore e nel portafogli di Bennacer, l'unica strada percorribile sarebbe quella della cessione in estate in modo da scongiurare il pericolo di perdere il giocatore a parametro zero.

Napoli: fari su Kadioglu e Guler

Secondo La Gazzetta dello Sport il Napoli avrebbe messo gli occhi su due giocatori turchi del Fenerbahce: si tratta di Ferdi Kadioglu, esterno classe 1999, e Arda Guler, trequartista di grande talento di 17 anni che ha già esordito in Nazionale. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe lavorando da tempo sui due giocatori per un possibile doppio colpo da mettere a segno la prossima estate.

La nostra opinione. Le operazioni di mercato col Fenerbahce hanno dato grandi risultati al Napoli: basti pensare all'acquisto di Kim durante l'ultima campagna acquisti estiva o a quello di Elmas tre anni fa. Se a questo aggiungiamo il fiuto e l'esperienza di Giuntoli, non possiamo che guardare con curiosità e ottimismo ai nuovi obiettivi di mercato della squadra azzurra.

Si sblocca Kessié: il gol che manda a casa Bennacer

Calciomercato Nainggolan potrebbe tornare in Italia a gennaio: il Monza ci pensa IERI ALLE 14:54