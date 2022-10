Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Rinnovo Leao: al Milan c'è ottimismo

Calciomercato Bielsa rifiuta il River Plate: non vuole "tradire" il Newell's Old Boys 10 ORE FA

Nonostante la trattativa per il rinnovo del contratto di Leao proceda a rilento, secondo la Gazzetta dello Sport in casa Milan si percepisce un certo ottimismo. I nodi restano due: l'ingaggio e il risarcimento di una ventina di milioni dovuto allo Sporting Lisbona, nell'ambito della vicenda legata alla rescissione unilaterale del portoghese nell'estate 2018, quella del suo passaggio al Lille. Per quanto riguarda il primo punto, il Milan sembra intenzionato a fare a Leao una proposta eccezionale, mai fatta prima per nessun altro giocatore della rosa, ovvero uno stipendio fuori dai parametri attuali del club.

La nostra opinione. Sono settimane cruciali per il futuro di Leao al Milan. L'attuale accordo del portoghese scadrà nel 2024 ed è evidente che sarà fondamentale arrivare a una fumata bianca prima della prossima estate per ridurre il più possibile il rischio di perdere il giocatore a parametro zero. Certo, sarà praticamente impossibile pareggiare eventuali offerte provenienti dall'estero, ma se è vero che la decisione dei rossoneri è quella di fare uno strappo alla regola e che la volontà di Leao è quella di restare a Milano, le chance di approdare a un lieto fine esistono eccome.

Juventus: per la difesa piacciono Pavlovic e Pedraza

In casa Juventus sono già iniziate le grandi manovre per l'estate. Secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri avrebbero messo gli occhi su due difensori: Strahinja Pavlovic, centrale serbo classe 2001 del Salisburgo, e Alfonso Pedraza del Villarreal, 26enne terzino sinistro spagnolo. Per Pavlovic, che al momento guadagna circa 700mila euro, il club austriaco chiede tra i 20 e il 25 milioni, mentre per Pedraza c'è da battere la concorrenza dell'Inter che non molla la presa dopo i tentativi della scorsa estate: per portarlo in Italia, anche in questo caso, servono circa 25 milioni di euro.

La nostra opinione. La necessità della Juve di rinforzarsi nel reparto difensivo è sotto gli occhi di tutti ed è quindi facilmente comprensibile che la dirigenza bianconera abbia iniziato a muoversi con largo anticipo. Il nome di Pavlovic è intrigante, soprattutto per la sua giovane età e per le prospettive di crescita. Pedraza, decisamente più maturo ed esperto, piace per la sua duttilità: oltre che da terzino, infatti, è in grado di giocare anche da esterno più avanzato. È il classico jolly moderno che rappresenta una manna per gli allenatori.

Strahinja Pavlovic durante Salisburgo-Dinamo Zagabria - Champions League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Notizia in aggiornamento...

Pioli: "Leao sta giocando ad alto livello, CDK può fare la punta"

Calciomercato Leão, a Casa Milan si è presentato l'avvocato: nulla di fatto per il rinnovo 12 ORE FA