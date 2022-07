Insigne e Criscito. Il nazionale italiano si è presentato all'uscita dall'aeroporto con una sciarpa rossa al collo, concedendosi ad autografi e fotografie con i tifosi. Federico Bernardeschi è pronto a cominciare una nuova vita in Canada: l'ex esterno di Fiorentina e Juventus è stato intercettato al Pearson Airport di Toronto venerdì, giorno dell'ufficializzazione del suo ingaggio con la squadra canadese. Bernardeschi rinfoltirà la comunità italiana a Toronto, dopo le recenti firme di. Il nazionale italiano si è presentato all'uscita dall'aeroporto con una sciarpa rossa al collo, concedendosi ad autografi e fotografie con i tifosi.

Calorosissimo l'abbraccio dei supporters canadesi, che lo hanno accolto intonando in coro il soprannome "Berna!". Tutto perfetto o quasi, perchè secondo l'insider Manuel Veth, Bernardeschi avrebbe smarrito i suoi bagagli in aeroporto: nelle immagini fornite dal club infatti, l'ex bianconero si è presentato ai tifosi senza alcuna valigia in mano.

