Lorenzo Insigne diventerà un giocatore del Toronto dal 1 luglio 2022 . I tifosi partenopei si sono ormai rassegnati a lasciar partire il loro capitano verso il club canadese che, a quanto dichiarato dal presidente del club Bill Manning, sarebbe stato selezionato in base ad una tabella di Transfermarkt. Queste infatti le curiose dichiarazioni del patron, che ha svelato un curioso retroscena sulla vicenda.

"La scorsa estate sono andato sul sito di Transfermarkt per vedere quali giocatori della Nazionale italiana che aveva vinto l'Europeo fossero in scadenza. Lorenzo era uno di questi." - ha dichiarato ai microfoni di sasktoday.ca - Ho iniziato a segnarmi i giocatori che pensavo fossero di livello mondiale e che pensavo avrebbero avuto un valore commerciale in questo mercato. Lorenzo Insigne è stato il primo nome di questa lista".

Transfermarkt e l'attenzione mediatica creatasi attorno al gruppo di Mancini dopo il trionfo di quest'estate hanno dunque influito sul contratto che legherà l'attaccante napoletano al club canadese fino al 2026. Volendo riproporre lo stesso "giochino" guardando alla finestra di giugno, il primo azzurro (in scadenza di contratto) per valore economico presente sulla lista sarebbe Andrea Belotti. Sul Gallo, non a caso, sono già piombati numerosi club, con il Toronto che ancora una volta sembrerebbe essere in pole position.

