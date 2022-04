I tifosi del Legia Varsavia sono famosi in Europa per le loro intemperanze e i loro modi poco ortodossi di esprimere concetti. E questa volta il messaggio degli ultrà è un messaggio politico rivolto direttamente alla Russia.

La curva del club polacco, infatti, durante la sfida di campionato contro il Lech Poznan (squadra di casa), ha esposto nel settore ospite una coreografia in cui, su un telo, appare la figura del premier russo Vladimir Putin, rappresentato con un cappio al collo e con la maglia dello spartak Mosca, club con cui il Lech è gemellato.

Non è la prima volta che capitano episodi così forti e i tifosi dei "Soldati" sono stati già più volte multati, ma non accennano a voler smettere di protestare in maniera così appariscente.

