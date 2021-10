Calcio

Allsvenskan, AIK Stoccolma-Djurgardens: Gol, lacrime e rosso, tutto in un minuto: la partita di Stefanelli

ALLSVENSKAN - Sarà una partita da ricordare per Nicolás Stefanelli, con l'argentino che segna il gol partita nel big match tra AIK e Djurgardens nel recupero del primo tempo. Peccato che, l'attaccante della squadra di Stoccolma, già ammonito, si tolga la maglietta per esultare. Risultato? Mentre piange per il gol, l'arbitro estrae il secondo giallo e lo espelle.

00:00:30, un' ora fa