Roma femminile. In un Tre Fontane gremito di pubblico le giallorosse sconfiggono per 4-1 lo Sparta Pragae conquistano per la prima volta nella storia il pass per la fase a gironi della Champions League 2022-2023. Dopo la paura iniziale per la rete di Bertholdova, le ragazze di Alessandro Spugna prima rimontano e poi dilagano. Lunedì 3 ottobre ci sarà il sorteggio dei gironi. Missione compiuta per la. In un Tre Fontane gremito di pubblico le giallorosseDopo la paura iniziale per la rete di Bertholdova, le ragazze di Alessandro Spugna prima rimontano e poi dilagano. Lunedì 3 ottobre ci sarà il sorteggio dei gironi.

La Roma ripartiva dal 2-1 dell’andata, risultato che non permetteva distrazioni. L’inizio di partita però non è quello sperato: dopo diverse azioni sprecate, le giallorosse subiscono il gol dello 0-1 da Bertholdova, abile nel superare Ceasar con un piatto di destro su un corner di Chang. Il gruppo di Spugna torna però subito in attacco alla ricerca del pareggio e al 35′ arriva il meritato 1-1: Wenninger è precisa di testa su un angolo di Giugliano e lascia senza scampo Chladekova. Negli ultimi minuti della prima frazione c’è tempo anche per la traversa colpita dallo Sparta Praga dopo una deviazione di Bartoli e per un’azione pericolosa della Roma che però non porta al gol. Si va dunque all’intervallo sull’1-1.

Andressa esulta dopo il gol del 2-1, Roma-Sparta Praga, Champions League femminile 2022/23 Credit Foto Getty Images

Al rientro dagli spogliatoi la squadra italiana ricomincia con grande intensità e al 54′ Andressa approfitta di una situazione confusa in area dopo un corner per realizzare il 2-1. Passano pochi minuti e Lazaro viene atterrata in area: l’arbitro dell’incontro Medjedovic non ha dubbi e assegna il rigore. Sul dischetto va la stessa Lazaro, che però colpisce il palo e il risultato rimane così sul 2-1. Nonostante la delusione per il rigore sbagliato, la Roma continua a spingere e prima trova il 3-1 al 70′ grazie a un bel colpo di testa di Minami e poi segna il gol del definitivo 4-1 all’82’ con una bomba da appena dentro l’area di Haavi. La partita non vede altre azioni degne di nota e al triplice fischio parte la festa in casa giallorossa.

