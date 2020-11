Calcio

Champions League, Antonio Conte: "Inter-Real una finale, ma se vogliamo possiamo"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, alla vigilia della sfida delicatissima in Champions League contro il Real Madrid non nasconde che questo match rappresenti un bivio della stagione: "L'abbiamo dimostrato all'andata, se vogliamo possiamo. Con umiltà e concentrazione dobbiamo cercare di vincere la partita, non abbiamo tante altre vie di scampo".

00:01:30, 4 Visualizzazioni, un' ora fa